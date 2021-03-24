Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri ile gönüllere dokunuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri ile gönüllere dokunuluyor

24.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:32
Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri ile gönüllere dokunuluyor

Haliliye Belediyesi, "gönüllere dokunuyoruz" anlayışıyla yürüttüğü evde bakım hizmetleriyle gönüllere dokunuyor.

Haliliye Belediyesi, "gönüllere dokunuyoruz" anlayışıyla yürüttüğü evde bakım hizmetleriyle gönüllere dokunuyor. Yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde çalışmalar yoğunlaştırılırken, 65 yaş üstü vatandaşların da evde tıraşları yapılıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye" sloganıyla yürütülen sosyal yardım çalışmalarından olan evde bakım hizmetleri, ailelerin yüzünü güldürüyor. Yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 438 ailenin evde bakım hizmetini gerçekleştiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ailelerin hanelerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirirken, 65 yaş üstü vatandaşların da evinde tıraşı berberler tarafından yapılıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde de periyodik olarak gerçekleştirdiği evde bakım hizmetleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aileler, aldıkları hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a kendilerine sağladığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Evde Bakım Hizmetiyle ilgili başvurular devam ederken, alınan başvurular neticesinde komisyonca değerlendirmeler yapılıyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri ile gönüllere dokunuluyor
Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri ile gönüllere dokunuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da evde bakım hizmetleri ile gönüllere dokunuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:36:12. #1.16#
title