Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu
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Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu

30.11.2020 13:18 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:26

- Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu Şanlıurfa'da bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

- Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesinde meydana geldi. Dört katlı binanın 4'üncü katında iddiaya göre elektrik kontağından saçan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

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Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu
Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu
Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu
Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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