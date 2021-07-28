Şanlıurfa'da ev yangını hasara neden oldu
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Şanlıurfa'da ev yangını hasara neden oldu

Şanlıurfa'da ev yangını hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Ekinbaş Mahallesi'nde Yakup Özbay'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yakınlarının yardımıyla evden çıkarılan Özbay ailesi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında evde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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