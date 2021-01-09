Şanlıurfa'da ev yangını
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Şanlıurfa'da ev yangını

09.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:53
Şanlıurfa'da ev yangını

Şanlıurfa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Şanlıurfa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Evde hasara neden olan yangının çocukların çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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