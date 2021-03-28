Şanlıurfa'da esnafın elektrik kabloları çalındı
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Şanlıurfa'da esnafın elektrik kabloları çalındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da esnafın elektrik kabloları çalındı

Şanlıurfa'da hırsızlar, esnafın elektrik ve internet kablolarını çalınca elektriksiz kalan esnaf işini yapamadığını belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

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Şanlıurfa'da hırsızlar, esnafın elektrik ve internet kablolarını çalınca elektriksiz kalan esnaf işini yapamadığını belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde esnafın elektrik kablolarının çalınması sonucu aylardır mağdur olduklarını ve iş yapamadıklarını belirten esnaf böyle sorunlara çözüm bulunmasını istedi. Son zamanlarda elektrik kablolarının sıklıkla çalındığını belirten Ömer Faruk Çalcı, mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek, "Bu olay sabah saat 05.00 sıralarında gerçekleşti. Yasakların sabah erkenden bitmesi ve o saatte kimsenin de olmamasını fırsat bilen hırsızlar elektrik ve internet kablolarını çalıyor. Hırsızlar kablodan elektrik akımını da durdurmak için pense ile kısa devre yaptırıp şalterleri attırıyor. Burada her esnafın maddi zararı nereden bakarsak 3 bin lira. Hırsızlar artık bu şekilde esnafın kablolarını çalmayı alışkanlık haline getirmiş. Biz bekçilerin buralarda görünüp göz gezdirmelerini istiyoruz" dedi.

Kabloları çalınan bir diğer esnaf Muhamed Servi ise, "Pandemi döneminde hırsızlar düzenli olarak kablolarımızı çalıyor. Son bir ay içerisinde hırsızlar 3 kez kablolarımızı çaldı. Elektrik ustalarını sürekli çağırıp kablolarımızı onarıyoruz. Sürekli internet kabloları ve bizim elektrik kablolarımız çalınıyor. Bu sadece kabloların zararı değil, elektrik kesintisi yaşadığımızdan dolayı dolaplarımızdaki gıdalarımız da bozuluyor. Onun haricinde kafemizdeki bilgisayar kasamız ve nakitlerimiz çalındı. Şehrin göbeğinde düzenli olarak hırsızlık yapılıyor. Bunun artık bir şekilde çözümlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da esnafın elektrik kabloları çalındı
Şanlıurfa'da esnafın elektrik kabloları çalındı
Şanlıurfa'da esnafın elektrik kabloları çalındı
Şanlıurfa'da esnafın elektrik kabloları çalındı
Şanlıurfa'da esnafın elektrik kabloları çalındı
Şanlıurfa'da esnafın elektrik kabloları çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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