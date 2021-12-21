ŞANLIURFA'DA ESNAF, DÖVİZ KURUNUN DÜŞMESİNİ HALAY ÇEKEREK KUTLADI

ŞANLIURFA'da bir grup esnaf yağmur altında döviz kurunun düşmesini göbek atıp, halay çekerek kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile döviz kurunun sert düşüşünün ardından Haşimiye Meydanı'nda toplanan bir grup esnaf, davul-zurnayla kutlama yaptı. Yağmur altında toplanan esnaf, davul-zurna eşliğinde göbek atıp halay çekti, havai fişek patlattı. Esnaf, dövizin düşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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