Şanlıurfa'da eşini demir sopayla darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini demir sopayla darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini demir sopayla darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.
B.K, evde çıkan tartışma sırasında kocası A.K'nin kendisini demir sopayla darbettiğini öne sürerek Siverek Devlet Hastanesi'nde darp raporu aldı.
Kafasında kırık ve kollarında morluklar oluşan B.K'nin polise şikayetçi olması üzerine A.K. gözaltına alındı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında A.K, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Şüpheli A.K, sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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