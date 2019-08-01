Şanlıurfa'da engellilere yönelik yüzme havuzu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara yönelik dizayn edilen yüzme havuzu ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli Koordinasyon Merkezinde engelli vatandaşlar için özel olarak dizayn edilen havuz bölgede tek olma özelliği taşıyor.

Asansörle birlikte tüm detayları düşünülerek yapılan havuz, engelli vatandaşlar için yüzme öğrenme olanağı sağlıyor. Havuzda, verilen basınçlı su sayesinde fizik tedavi özelliği sunuluyor.

Engelli vatandaşlara spor ve bir çok farklı olanağın sağlandığı merkezde, engelli vatandaşların sosyalleşmesi adına çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA