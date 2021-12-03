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Şanlıurfa'da engelli bireyler unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şanlıurfa'da engelli bireyler unutulmadı

Haliliye Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli bireyleri unutmadı.

Haliliye Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli bireyleri unutmadı.

Haliliye Belediyesi, engelli bireylerin yanında olmaya devam ediyor. Engelli bireylere yönelik yaptığı hizmetlerle her zaman yanlarında olduğunu hissettiren Haliliye Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde de farkındalıklara imza attı. Belediye bünyesindeki sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile Haliliye ilçesinde yaşamını sürdüren bedensel engelli vatandaşın, talepleri karşılandı. Tek başına yaşadığını ve yaşadığı zorlukları aktaran İbrahim Halil Keklik, taleplerine olumlu yanıt veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti. Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen bir diğer programda ise engelli bireyler hanelerinde ziyaret edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol'un eşlik ettiği ziyarette vatandaşlara çiçek verildi, tatlı ikram edildi.

Unutulmadıkları için mutlulukları gözlerinden okunan engelli vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da engelli bireyler unutulmadı

Şanlıurfa'da engelli bireyler unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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