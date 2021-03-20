Şanlıurfa'da engeli öğrencilere tablet
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Şanlıurfa'da engeli öğrencilere tablet

20.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:10
Şanlıurfa'da engeli öğrencilere tablet

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, evde eğitim gören 10 engeli öğrenciye tablet hediye etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, evde eğitim gören 10 engeli öğrenciye tablet hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkez'inde düzenlenen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç merkezde eğitim alan engellilerle bir araya geldi.

Engellilerle sohbet eden Beyazgül ve Saraç, evde eğitim alan 10 engeli öğrenciye tablet dağıttı.

Beyazgül, daha önce evlere hapis olan engelli bireylerin bugün hayatın içinde olduğunu ve hayata katkı sunduğunu kaydetti.

Saraç ise evden çıkamayan ve özel bir eğitime ihtiyaç duyan engellilere tablet desteği vererek eğitimlerini daha elverişli koşullarda yapmalarını sağladıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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