Şanlıurfa'da emniyet görevlilerinden şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü personeli, şehitliği ziyaret etti, şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü personeli, şehitliği ziyaret etti, şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla polis memurları, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Şehitliği'nde bulunan şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin kabrini tek tek gezen polisler, onlar için dua etti. Polisler, şehitlik ziyaretinin ardından şehitlerin aileleri ve gazileri evlerine giderek ziyaret etti. Şehit ailelerini ve gazilerin bayramını kutlayan polisler, onlara çiçek hediye etti. Kaynak: AA