ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da emekli vatandaş balkonunu Kur'an'ı Kerim atölyesine çevirdi

-Yıpranmış Kur'an-ı Kerimlere hayat veriyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da emekli olduktan sonra hayatını yıpranmış Kur'an'ı Kerim'lere vakfeden vatandaş, evinin balkonunu Kur'an'ı Kerim atölyesine dönüştürdü.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan Aziz Sinekli emekli olduktan sonra büyük bir aşkla sevdiği ve okuduğu Kur'an'ı Kerim'e hizmet etmek amacıyla yırtılmış, yıpranmış ve eskimiş Kur'an'ı Kerimleri ücretsiz olarak tamir edip, isteyene bedava veriyor. Evinin balkonunda yaz kış demeden kendisine getirilen Kur'an'ı Kerimleri yenileyen Sinekli, seve seve Kur'an'ı Kerim'e hizmet ediyor.

Sinekli, Kendisine getirilen Kur'an'ı Kerimleri önce inceleyen eksik ve yırtık kısımları tespit edip daha sonra çok titiz bir çalışmayla Kur'an'ı Kerimleri ilk günkü gibi yeniliyor. Sinekli, "Ben şu anda emekliyim. Daha önce Suudi Arabistan'a, Irak'a koyun, saman götürürdüm. Şimdi emekli oldum duraksadım. Bir gün Şanlıurfa Hasan Paşa Camisinin önünden geçerken tesadüfen orada bir çuval gördüm. İçerisinde ne olduğunu bilmiyordum. Vatandaşlar toplanmıştı o çuvalın başına ben de merak ettim gittim baktım eskimiş Kur'an'ı Kerim, bir anda herkes alıp götürmeye başladı. Herkes birer tane alıp götürüyor. O an ben oradaki Kur'an'ı Kerimleri çuvalla birlikte aldım, taksiye koyarak eve getirdim. Bende acemiyim o an bizim bir tane kunduracı vardı, o biraz din konusunda bilgiliydi. Ondan sordum dedim benim vicdanım bu Kur'an'ı Kerimleri böyle kabul etmiyor, ne yapmam lazım. Oda bana öğretti bana dedi tutkal, yapıştırıcı alıp onlarla yapıştırırsın. Bana öğretti. ve dedi yavaş yavaş alışırsın. İlk önce ben biraz acemilik çektim. Şu anda ben yaklaşık 5 yıldır bu Allah'ın kitabına hizmet yapıyorum. Bunlar onarıldıktan sonra bana telefonla ihtiyacı olanlar arıyor. Medrese adresleri vererek benden istiyorlar. Bende onardıklarımı aldığım sayıya göre götürüyorum. ya da paketliyorum kendileri gelip alıyor. Kimin ihtiyacı olursa gelip bana söylüyor. Bakım onarımını yaptıktan sonra ücretsiz bir şekilde veriyorum. Ben buradan gençlere seslenerek, bu iki günlük dünyaya aldanmayın diyorum. Allah'ın emrettiği kitaba, Kur'an'a, peygambere inanç, olmadığı taktirde senin yerin cehennemdir. Ben burada bu Kur'an'ı Kerimleri onarmak için gece gündüz çalışıyorum. Şimdi çok zorlanıyorum, kış geldi, hava soğudu. Ben hayır sahiplerinden bu alanı kapatmama yardım etmelerini istiyorum. Hava çok soğuk oluyor, ben çalışırken zorlanıyorum. Bu benim balkon kapatılırsa ben çok rahat çalışırım" ifadelerini kullandı.