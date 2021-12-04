Şanlıurfa'da emekli vatandaş balkonunu Kur'an-ı Kerim atölyesine çevirdi

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da emekli olduktan sonra hayatını yıpranmış Kur'an-ı Kerim'lere vakfeden vatandaş, evinin balkonunu Kur'an-ı Kerim atölyesine dönüştürdü.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan Aziz Sinekli (72), emekli olduktan sonra büyük bir aşkla sevdiği ve okuduğu Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek amacıyla yırtılmış, yıpranmış ve eskimiş Kur'an-ı Kerimleri ücretsiz olarak tamir edip, isteyene bedava veriyor. Evinin balkonunda yaz kış demeden kendisine getirilen Kur'an'ı Kerimleri yenileyen Sinekli, seve seve Kur'an-ı Kerim'e hizmet ediyor.

Sinekli, Kendisine getirilen Kur'an-ı Kerim'leri önce inceliyor, eksik ve yırtık kısımları tespit edip daha sonra çok titiz bir çalışmayla ilk günkü gibi yeniliyor. 5 yıldır Kur'an-ı Kerim tamiri yapan Aziz Sinekli, şu şekilde konuştu:

"Ben şu anda emekliyim. Daha önce Suudi Arabistan'a, Irak'a koyun, saman götürürdüm. Şimdi emekli oldum. Bir gün Şanlıurfa Hasan Paşa Camii'nin önünden geçerken tesadüfen orada bir çuval gördüm. İçerisinde ne olduğunu bilmiyordum. Vatandaşlar o çuvalın başına toplanmıştı. Ben de merak ettim, gittim baktım ki eskimiş Kur'an-ı Kerim. Bir anda herkes alıp götürmeye başladı. Herkes birer tane alıp götürüyor. O an ben oradaki Kur'an-ı Kerimleri çuvalla birlikte aldım, taksiye koyarak eve getirdim. Ben de acemiyim, bizim bir tane kunduracı vardı, o biraz din konusunda bilgiliydi. Ona sordum. Dedim benim vicdanım bu Kur'an-ı Kerim'leri böyle kabul etmiyor, ne yapmam lazım? O da bana öğretti. Bana tutkal ve yapıştırıcı alıp onlarla yapıştır dedi. İlk önce biraz acemilik çektim. Şu anda yaklaşık 5 yıldır bu Allah'ın Kitabı'na hizmet yapıyorum. Bunlar onarıldıktan sonra, telefonla ihtiyacı olanlar arıyor. Medrese adresleri vererek benden istiyorlar. Ben de onardıklarımı aldığım sayıya göre götürüyorum ya da paketliyorum, kendileri gelip alıyor. Kimin ihtiyacı olursa gelip bana söylüyor. Bakım onarımını yaptıktan sonra ücretsiz bir şekilde veriyorum. Ben buradan gençlere seslenerek, bu iki günlük dünyaya aldanmayın diyorum". - ŞANLIURFA