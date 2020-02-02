Şanlıurfa'da eller Kudüs için semaya açıldı
Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da eller Kudüs için semaya açıldı - Haber

Şanlıurfa'da eller Kudüs için semaya açıldı

Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları, Filistin sorununun çözümü için ABD ve İsrail tarafından açıklanan ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gösteren tek taraflı planı protesto etti.

02.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:24
Şanlıurfa'da eller Kudüs için semaya açıldı

'daki sivil toplum kuruluşları, Filistin sorununun çözümü için ABD ve İsrail tarafından açıklanan ve 'ü İsrail'in başkenti olarak gösteren tek taraflı planı protesto etti.


Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Dergah Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından, ABD ve İsrail'in sözde çözüm planı protesto edildi. Yapılan basın açıklamasında, planın Filistin'i parçalama ve yok etme planı olduğu aktarıldı.


Sivil toplum kuruluşları (STK) adına yapılan açıklamanın ardından Filistin halkı ve Kudüs için dualar okundu.


Polisin güvenlik önlemi aldığı alanda toplanan kalabalık, yapılan açıklamanın ardından sorunsuz bir şekilde bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler