Şanlıurfa'da eller Kudüs için semaya açıldı

02.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:24

Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları, Filistin sorununun çözümü için ABD ve İsrail tarafından açıklanan ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gösteren tek taraflı planı protesto etti.



Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Dergah Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından, ABD ve İsrail'in sözde çözüm planı protesto edildi. Yapılan basın açıklamasında, planın Filistin'i parçalama ve yok etme planı olduğu aktarıldı.



Sivil toplum kuruluşları (STK) adına yapılan açıklamanın ardından Filistin halkı ve Kudüs için dualar okundu.



Polisin güvenlik önlemi aldığı alanda toplanan kalabalık, yapılan açıklamanın ardından sorunsuz bir şekilde bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA