Şanlıurfa'da eli korkuluğa saplanan genç kurtarıldı
Şanlıurfa'da eli kapı korkuluğuna saplanan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
17.07.2020 18:29 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:48
Şanlıurfa'da eli kapı korkuluğuna saplanan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Sadun Bulvarı'nda Mahmut Yıldırım'ın sol eli, demir kapının korkuluğuna saplandı.
Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkulukları keserek Yıldırım'ı sağlık ekiplerine teslim etti.
Yıldırım, yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA