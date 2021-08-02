Şanlıurfa'da elektrik trafosu patladı
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Şanlıurfa'da elektrik trafosu patladı

Şanlıurfa'da elektrik trafosu patladı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da mahalledeki elektrik trafosu, büyük bir gürültüyle patladı.

ŞANLIURFA'da mahalledeki elektrik trafosu, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama çevrede korkuya yol açarken, ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patladı. Mahallelinin paniğe kapıldığı patlamanın ardından yangın çıktı.  Trafodaki yangını görenler, durumu itfaiye ve DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekipleri akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yanan trafoya müdahale etti. Yetkililer patlamanın trafonun aşırı yüklenmesinden dolayı ısınmasından kaynaklandığını söylediler. Trafonun patlama anları ise cep telefonlu kameralarına yansıdı


Şanlıurfa'da elektrik trafosu patladı
Şanlıurfa'da elektrik trafosu patladı
Şanlıurfa'da elektrik trafosu patladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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