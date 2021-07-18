ŞANLIURFA'DA ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI
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ŞANLIURFA'DA ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da aşırı yüklenmeden dolayı ısınan trafo, büyük bir gürültüyle patladı.

ŞANLIURFA'da aşırı yüklenmeden dolayı ısınan trafo, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama çevrede korkuya yol açarken, ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, öğleden sonra Ruha Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patladı. Mahallelinin paniğe kapıldığı patlamanın ardından yangın çıktı. Yangını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, çevre güvenliğini aldı. DEDAŞ yetkililerinin de akımı kesmesiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yetkililer aşırı yüklenmeden dolayı ısınan trafoda patlama meydana geldiği belirtti. Yarım saatlik çalışma sonunda söndürülen yangında yaralanan olmadı.

ŞANLIURFA'DA ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI
ŞANLIURFA'DA ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI
ŞANLIURFA'DA ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI
ŞANLIURFA'DA ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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