Şanlıurfa'da elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek
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Şanlıurfa'da elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek

Şanlıurfa'da elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek
Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa'da yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek.

Şanlıurfa'da yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işleri, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, "kapalı zarf teklif alma usulü" ile ihale edilecek.

İhaleye konu işlerin 30 Kasım 2022'ye kadar tamamlanması öngörülüyor. Bu işlerin keşif bedelleri, Şanlıurfa OSB Batı tarafı alanına ait elektrik şebekesi için 24 milyon 13 bin lira, 3. Kısım İlave Alan I. Etap için 8 milyon 722 bin lira olarak belirlendi. Şanlıurfa OSB 2. Kısım II. Etap alanına ait elektrik şebekesinin keşif bedeli ise 45 milyon 429 bin olarak açıklandı.

Şanlıurfa OSB Batı tarafı alanı ihalesi 17 Ağustos Salı günü saat 10.30'da, 3. Kısım İlave Alan I. Etap'ın ihalesi 19 Ağustos Perşembe saat 10.30'da yapılacak. 2. Kısım II. Etap alanına ait elektrik şebekesinin ihalesi ise 12 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Söz konusu ihaleler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'daki yeni hizmet binasında yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç

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