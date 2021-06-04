Şanlıurfa'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek

Şanlıurfa Siverek'te yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Şanlıurfa Siverek'te yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Şanlıurfa Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin keşif bedeli 8 milyon 688 bin 360 lira, geçici teminat bedeli ise 260 bin 650 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

İhale, 29 Haziran Salı günü saat 10.30'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel