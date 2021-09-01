Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Bahçeli Mahallesi'nde elektrik teline temas eden Ali Karayılan (61) akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Karayılan'ın durumu çevredekiler tarafından 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karayılan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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