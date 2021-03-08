Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

08.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:38
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Aşağı Varlıca Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki elektrik direğine tamir amacıyla çıkan Mehmet Cevher Nuranioğlu (55) akıma kapıldı.

Akıma kapıldıktan sonra direkten düşen Nuranioğlu, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nuranioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nuranioğlu'nun 2014 yılında Eyyübiye ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Abdülhamit Gül
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 10:39:28. #1.16#
title