Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Aşağı Varlıca Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki elektrik direğine tamir amacıyla çıkan Mehmet Cevher Nuranioğlu (55) akıma kapıldı.
Akıma kapıldıktan sonra direkten düşen Nuranioğlu, ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nuranioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nuranioğlu'nun 2014 yılında Eyyübiye ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş