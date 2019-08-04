Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şırnak Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Abdurrahman Gerçek (32), elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Gerçek'i, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gerçek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA