Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Külünçe Mahallesi'nde bir evin elektrik tesisatını döşeyen Suriyeli E.A (30) elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan E.A, çevredekiler tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
E.A'nın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan