Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
07.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:44
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde bulunan evinde buzdolabından su almaya çalışan Fatma Toprak (35) akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Toprak, 112 Acil Servis ekibince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Toprak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA