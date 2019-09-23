Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.
Bozova ilçesi kırsalındaki Bağlıca Mahallesi yakınlarında sondaj çalışması yapan iş makinesi operatörü Şahin Berkel (23), bölgeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.
Akıma kapılarak ağır yaralanan Berkel, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berkel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.