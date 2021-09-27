Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan İşçi yaşamını yitirdi.

Suruç ilçesinde bir inşaatta işçi olarak çalışan Bozan Baydil (34), elektrik akımına kapıldı.

Baydil, diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Baydil'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Haberler
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