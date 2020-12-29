Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

29.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:20
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kaymaklı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Kasım Demir (40), demir çubukları bağladığı sırada inşaatın kenarından geçen elektrik tellerine temas etti.

Akıma kapılan Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Demir'in 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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