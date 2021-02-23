Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Şenocak Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosuna temas eden Halil Beyuca (17) akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Beyuca, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Beyuca'nın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş