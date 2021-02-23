Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü

23.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:20
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Şenocak Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosuna temas eden Halil Beyuca (17) akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Beyuca, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Beyuca'nın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Zeki Müren Oğuzhan Koç Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İzmir Göztepe Ak Parti Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 12:03:34. #1.16#
title