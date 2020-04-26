Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
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Viranşehir, Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Haber

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

26.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:28
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Elgün Mahallesi kırsalında tarımsal sulama yapılan arazide elektrik teline temas eden 3 yaşındaki Suriye uyruklu Mehmet Elbkeyyi akıma kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA

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