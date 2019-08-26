Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Yusuf Saçıntı (10), ilçe merkezinde bulunan Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bina şantiyesinde gezerken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Saçıntı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saçıntı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.