Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Büyüktogaç Mahallesi'nde trafonun yanında oynayan Emrullah Elesli (3) akıma kapıldı.
Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Elesli, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş