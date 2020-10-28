Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı

28.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:26
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan iki kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Büyük Kazanlı Mahallesinde biçerdöver ile mısır hasadı yapan Halil Erdem Demirtaş ve İbrahim Halil Uygur, tarladan geçen yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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