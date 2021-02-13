Şanlıurfa'da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu

13.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:41
Şanlıurfa'da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'nın açıkladığı Milli Uzay Programına destek için Ay'da bir kratere adı verilen ünlü uzay bilimci ve matematik bilgini El Battani'nin adına Şanlıurfa'da Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'nın açıkladığı Milli Uzay Programına destek için Ay'da bir kratere adı verilen ünlü uzay bilimci ve matematik bilgini El Battani'nin adına Şanlıurfa'da Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu. Gençlerin bilimle buluşmasının hedeflendiği merkezin bahçesine ise metal monolit yerleştirildi.

Karaköprü'de El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nin, önümüzdeki ay kapılarının uzay ve havacılık meraklılarına açılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Uzay Programı'na destek vermek ve yeni bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak istediklerini belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Şanlıurfa geçmişte kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, çok önemli ilim insanlarını bağrında yetiştirmiş bir şehirdir. Biz Şanlıurfa'ya kazandırdığımız bilim merkezimize yine Harran'da yetişmiş gökbilimleri alanında birçok keşif yapmış, astronomiye öncülük etmiş El Battani'nin ismini verdik. Bu topraklarda özellikle çok önemli bilim adamları yetişti" dedi.

İKİNCİ MONOLİT BURAYA DİKİLDİ

Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe yakınlarına dikilen metal blok monolitin ikincisinin merkezin bahçesine dikildiğini belirten Baydilli,"Geçmişte bilime bu kadar hizmet etmiş, yön vermiş ilim insanlarının torunları olarak bizim de bilimde geri durmamamız, ön plana atılmamız ve üretmemiz gerekiyor. İşte bilim merkezimizde tam da bunu gençlerimize aşılamaya, dedelerimizin mirasçıları olarak bilime yeniden yön veren bir nesil oluşturmamız gerektiğini anlatacağız" şeklinde konuştu.


Şanlıurfa'da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu
Şanlıurfa'da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu
Şanlıurfa'da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu
Şanlıurfa'da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Selami Şahin Seren Serengil Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Antalya Saldırı Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 17:50:50. #1.15#
title