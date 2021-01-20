Şanlıurfa'da ekipler, yolları açtıktan sonra kar topu oynadı

ŞANLIURFA'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Ekipler, iş makineleriyle kapanan yolları açtıktan sonra kar topu oynadı.

Kentte dün yüksek kesimlere yağan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde de etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar nedeniyle Maşuk Mahallesi'nde ulaşımda aksamalara yol açtı. Araçların güçlükle ilerlerken, kar küreme ekipleri, kapanan yolları açıp buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Yolları açan ekipler, ardından kar topu oynayarak eğlendi. Renkli görüntüler yaşanırken, işçiler uzun süre birbirleriyle şakalaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK