Şanlıurfa'da ekinler dondu
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Şanlıurfa'da ekinler dondu

13.03.2021 18:56 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:02

Şanlıurfa'da ekinler dondu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde soğuk hava nedeniyle ekinler dondu.

Şanlıurfa'da ekinler dondu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde soğuk hava nedeniyle ekinler dondu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki birçok kırsal mahallede etkili olan soğuk hava beraberinde don olayını meydana getirdi. İlçede ekinlerini yağmurlama sistemi ile sulayan çiftçiler, sabah saatlerinde dondurucu havanın etkisiyle ekinlerinin buz tuttuğunu gördü. Yağışın olmamasıyla uzun bir süredir zor günler geçiren çiftçiler, don olayı sonrası zarara uğradıklarını belirtti.

Kentte, yağışların önümüzdeki haftalarda etkisini göstermesi bekleniyor.

Şanlıurfa'da ekinler dondu
Şanlıurfa'da ekinler dondu
Şanlıurfa'da ekinler dondu
Şanlıurfa'da ekinler dondu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

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