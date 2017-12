Şanlıurfa'da 'Eğitimde Anne Kız El Ele' projesi



ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Büyükşehirle Değişime Hazır mısın" projesi kapsamında, Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ile Harran Üniversitesinin ortaklaşa olarak düzenlediği Eğitimde, Anne Kız El Ele projesi ile Büyükşehirle Değişime Hazır mısın projesi devam ediyor. Proje kapsamında, Hatice Kübra kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik konferans düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali'nin eşi Nesrin Demet Köseali, Güler Baydilli, Nesrin Özçınar, okul yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dursun Çadırcı, Sosyolog Fatma Gümüş, öğrencilere kadın ve aile sağlığı, çocuk hastalıkları, bebek bakımı ve anne sütünün önemi konusunda bilgiler verdi.

Kız çocuklarının eğitimine önem veriyoruz

Şanlıurfa'da kız çocuklarının eğitime kazandırılması ve eğitim seviyelerinin yükseltilmesi için proje çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfalı kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları için her zaman destek sağladıklarını belirterek, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Kız öğrencilerinin eğitimine önem veriyoruz ve onların iyi bir eğitim alabilmeleri ve geleceğe iyi hazırlanmaları için projeler hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirilen Büyükşehirle Değişime Hazır mısın projesi kapsamında kızlarımızın saç bakım ve kesimlerini yapıyorduk. Şimdi de burada Eğitimde Anne Kız El Ele programını gerçekleştiriyoruz. Bu projenin amacı kızlarımızın okullaşma oranını yükseltmektir ve kız öğrencilerinin üniversitelere teşviklerini sağlamaktır" ifadelerini verdi.

Programa konuşmacı olarak katına kadın uzmanlar, kız öğrenciler ile annelerine çeşitli konularda bilgi verdi.

Programın ardından ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan temizlik hijyen paketleri öğrencilere dağıtıldı.