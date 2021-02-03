Son dakika haber... ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonun 5 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber... ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonun 5 şüpheli gözaltına alındı

03.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:06

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Eyyübiye, Haliliye, Akçakale ve Birecik ilçelerinde 5 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramada da çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haber... ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonun 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonun 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonun 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonun 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonun 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonun 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonun 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonun 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonun 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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