ŞANLIURFA - "Dur" ihtarına uymayan araçtaki 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

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Şanlıurfa'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde iki kişinin bulunduğu hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Bu sırada "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamacada hafif ticari araç bir evin duvarına çaparak durdu.

Kaza sonrası şüphelilerden biri ekiplerce araçta yakalanırken, diğeri yaya olarak kaçmaya devam etti.

Daha sonra çok sayıda ekibin gelmesiyle bölgeyi çembere alan polis, kaçan şüpheliyi de yakaladı.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın