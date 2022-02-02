Şanlıurfa'da "Dünya Sulak Alanlar Günü" etkinliği düzenledi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, "Dünya Sulak Alanlar Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Birecik (DKMP) Şefliğince Fırat Nehri kenarında gerçekleştirilen etkinlikte, İl Şube Müdürü Onur İnan sulak alanların önemi anlatan bir konuşma yaptı. Sulak alanlarla ilgili kısa film gösteriminin ardından etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Program sonunda katılımcılar, dürbün ve teleskoplarla Karkamış Taşkın Ovasındaki canlıları izledi.