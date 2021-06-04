Şanlıurfa'da dünya bisiklet günü kutlandı
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Şanlıurfa'da dünya bisiklet günü kutlandı

Şanlıurfa'da dünya bisiklet günü kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla ilkini gerçekleştirdiği "URFABİS Akıllı Bisiklet" projesini ilk olarak GAP 3. Etapta vatandaşların hizmetine sundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla ilkini gerçekleştirdiği "URFABİS Akıllı Bisiklet" projesini ilk olarak GAP 3. Etapta vatandaşların hizmetine sundu.

Şanlıurfa'da Akıllı Sinyalizasyon, Görev Yönetim Sistemi Yazılımı, Güneş enerjisi ile çalışan Sinyalizasyon, Araç Sayım Kameraları ve Mobil Sinyalizasyon çalışmalarını hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, " URFABİS Akıllı Bisiklet " projesini de hayata geçirdi. QR kod okuma, kredi kartı ile para yükleyebilme, kilometre ve harcanan kaloriyi gösterebilme özelliklerine sahip olan mobil uygulama ile birlikte yakın zamanda Şanlıurfa genelinde bisiklet kullanımı yaygınlaştırılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de projenin Şanlıurfa'nın nefes aldığı GAP 3. Etapta hayata geçirilmesi sürecini çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte inceledi. Şanlıurfa sokaklarının çok yakın bir zamanda bisikletlerle dolup taşacağının altını çizen Beyazgül, projenin yaygınlaştırılarak devam edeceğini belirtti. Beyazgül, "URFABİS" bisiklet projesinin Şanlıurfa'ya hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerin heyecan verici olduğunu belirterek emeği geçen herkesi tebrik eti.

Çok sayıda bisiklet tutkunun katıldığı programın sonunda bisiklet sürüşü renkli görüntülere sahne oldu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da dünya bisiklet günü kutlandı
Şanlıurfa'da dünya bisiklet günü kutlandı
Şanlıurfa'da dünya bisiklet günü kutlandı
Şanlıurfa'da dünya bisiklet günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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