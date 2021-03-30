Şanlıurfa'da dün kazada yaralanan anne ve oğlu kurtarılamadı
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Şanlıurfa'da dün kazada yaralanan anne ve oğlu kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da dün kazada yaralanan anne ve oğlu kurtarılamadı

ŞANLIURFA'da, dün iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden Adalet Canpolat (33) ile oğlu Halil İbrahim (8) tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

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ŞANLIURFA'da, dün iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden Adalet Canpolat (33) ile oğlu Halil İbrahim (8) tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İşe giden Harran Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ramazan Sağlam (58) yönetimindeki 63 AAR 819 plakalı otomobil ile hastaneye giden Mithat Canpolat (40) yönetimindeki 63 RC 192 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Adalet Canpolat ile oğlu Halil İbrahim Canpolat, tedavi gördükleri hastanede bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için morga konuldu.


Şanlıurfa'da dün kazada yaralanan anne ve oğlu kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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