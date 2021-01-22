Şanlıurfa'da dumandan zehirlenen 5 inek telef oldu
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Şanlıurfa'da dumandan zehirlenen 5 inek telef oldu

22.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:08
Şanlıurfa'da dumandan zehirlenen 5 inek telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kırsal İleri Mahallesi'nde Mustafa Geyik'e ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Evin yan tarafındaki ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan ise dumandan etkilenerek telef oldu.

Mustafa Geyik, gazetecilere, büyükbaş hayvanların tek geçim kaynakları olduğunu belirterek, üzüntüsünü dile getirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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