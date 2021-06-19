Şanlıurfa'da düğünde silahlı kavga: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'da düğünde silahlı kavga: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, mahalledeki düğünde akrabalar arasında çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, mahalledeki düğünde akrabalar arasında çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Harran'a bağlı Kuruyer Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapılan düğünde, bilinmeyen nedenle akraba aileler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği Salih A., Şevval K., Ahmet K., Merve A. ve Mehmet K. yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Şanlıurfa'da düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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