ŞANLIURFA - Siverek'te drone ile kısıtlama denetimleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar sessizliği bürünürken, jandarma ekipleri drone ile denetim yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar sessizliği bürünürken, jandarma ekipleri drone ile denetim yaptı.

Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Siverek - Adıyaman karayolunda drone ile denetim yapan Jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.

Sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyaran trafik ekipleri, seyir halinde cep telefonuyla konuşmanın kazaya davetiye çıkardığını bildirdi.

Denetimlerde 12 sürücüye işlem yapıldı, 7 araç trafikten menedildi.

Öte yandan kent merkezinde kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı