Şanlıurfa'da drone destekli trafik denetimi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetim Şubesi ekiplerince Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilen denetimler sürdürüldü.

Ekiplerce Adıyaman - Siverek karayolu Nissibi Köprüsü çevresinde yapılan denetimde, sürücüler kurallar konusunda uyarılırken yolculara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Drone ile yapılan denetimde de sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıkları ve şerit ihlalleri kontrol edildi.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Kozak'ın da hazır bulunduğu denetimde sürücülere trafik kurallarına uymalarına yönelik uyarılar yapıldı.

Kontrol amacıyla durdurulan sürücülerle bir süre sohbet eden Deniz, emniyet kemerinin önemini anlatarak direksiyonda cep telefonu kullanmamasını ve şerit ihlalinde bulunmamaları konularında uyarılarda bulundu.

Yaklaşık 200 aracın denetlendiği trafik uygulamasında 24 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Dokuz aracın trafikten menedildiği uygulamada 30 personelin görev aldı.

Kaynak: AA