Şanlıurfa'da drone destekli şafak operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Şanlıurfa'da drone destekli şafak operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da drone destekli şafak operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında takibe aldığı silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Drone desteğiyle şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 2 ev, eklentileri ve arazide uzun namlulu silah, 2 tabanca, bu silahlara ait 10 şarjör ile 250 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işleminin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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