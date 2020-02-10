Şanlıurfa'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
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Şanlıurfa'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle süs havuzları buz tuttu.

10.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:32
Şanlıurfa'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

'nın ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle süs havuzları buz tuttu.

Bölgede etkili olan soğuk hava etkisini sürdürürken Hasan Mahallesinde bulunan Koçali Baba türbesindeki süs havuzu buz tuttu.

Hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında olduğunu belirten Cumali Özsoy, "Havalar gerçekten soğuk ve musluklardan sular akmaz durumda, borulardaki sular dondu. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. Akar sular bile dondu." dedi.

Öte yandan yüksek kesimlerde yağan kar manzarası da kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: AA
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