Şanlıurfa'da dolu yağışı ekili arazileri vurdu

Şanlıurfa'da dolu yağışı ekili arazileri vurdu Siverek'te dolu yağışı binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi, çiftçi ortada kaldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan dolu yağışı bir çok kırsal mahallede binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi.

Şanlıurfa'da dolu yağışı ekili arazileri vurdu

Siverek'te dolu yağışı binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi, çiftçi ortada kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan dolu yağışı bir çok kırsal mahallede binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağışı, dün akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Aşağı Taşlı, Acemoğlu, Batı, Uzuncuk, Şekerli ve civar kırsal mahallelerde, buğday, mercimek, arpa ekili binlerce dönüm ekili arazi zarar gördü. Yaklaşık yarım saat süren şiddetli dolu yağışı, en fazla, ilçeye 30 kilometre mesafede bulunan Aşağı Taşlı Mahallesinde hasara neden oldu. Çiftçilerin iddiasına göre, mahallede yaklaşık 5 bin dönüm arazi zarar gördü. Dolu yağışının vurduğu bölgelerde bulunan çiftçiler, kendilerine bir ayrıcalık tanınıp, borç ve kredilerinin ertelenmesi ve devlet tarafından desteklenmelerini istedi. Çiftçiler, dolu yağışı nedeniyle ürün kayıplarının yüzde 90'ı bulduğunu iddia etti.

Aşağı Taşlı Mahallesi'nde Naif Bozkoyun'a ait olan arpa, buğday ve mercimek ürünlerinin ekili olduğu 500 dönüm arazi de hasar meydana geldi. Tarla sahibi Naif Bozkoyun,' Dolunun vurduğu tarlalarında sağlam hiç bir mahsulün kalmadığı, sadece ekinlerin saplarının kaldığını ve zararlarının çok büyük olduğunu' söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

En büyük kaygıları borçları

Tarlalarında ürün kalmadığını ve bu süreçten sonra en büyük kaygılarının borçları olduğunu belirten Bozkoyun, "Devletimizden isteğimiz bu zor halimizi görmesi ve bize destek çıkmasıdır. Tek kazancımız bu ekili topraktan aldığımız mahsullerdi, dolunun vurmasıyla bu sene tüm emeklerimiz ve kazancımız gitti, aç ve perişan kalmaktan korkuyoruz. İsteğimiz bu zor süreçte devlet bize bir el atsın. Bankalara olan borçlarımız ertelensin, çünkü bu saatten sonra dört litre mazot alma gücümüz kalmadı, hiç bir şeyimiz kalmadı. Dolu vuran tarlaların tohumunu borçla almıştık, gübreyi borçla almıştık, tarımsal ziraat ilaçlarını borçla almıştık, bu esnaflara olan burcumuz da duruyor ve bu senenin hasılatı da gitti, şimdi biz ne yapacağız, şaşırıp kaldık. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tek isteğimiz büyük devletimizin sesimizi duyması ve mağduriyetimizi gidermesidir. Aşağı Taşlı Mahallesi'nde tek, yaklaşık beş bin dönüm arazi zarar gördü, yani Taşlı Mahallesi'nde bu sene beş bin arazisinin hasılatı olmayacak, bu tarlalarda biçerdöverler çalışmayacak, yüzlerce dönüm arazide bulunan mercimekler toplanmayacak. Çünkü arazilerimizde maalesef ekin kalmadı" dedi

Mahalle sakinlerinden Çiftçi Halil Şaşmaz'da," Dün yağan dolu yağışı nedeniyle arazilerimiz büyük bir zarar gördü, çok mağdur durumuma düştük, devletimizden yardım istiyoruz. Gerek İlçe Tarım ve gerekse gerekli kurumlar lütfen gelip tarlalarımızda yerinde hasar tespiti yapsın. Bizler zaten borçluyduk, ürünlerimiz zarar gördü, borçlarımızı ödeyemez duruma düştük, en azından borçlarımızın bir yıl ertelenmesini istiyoruz" diye konuştu

Şaşmaz kendi mahallelerinde yaklaşık beş bin dönüm arazinin zarar gördüğünü, çevre mahallelerle birlikte bu zararın çok daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA