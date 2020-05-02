Şanlıurfa'da dolu ve sağanak tarım alanlarına zarar verdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle zarar gören sebze ve meyve bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle zarar gören sebze ve meyve bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade ve beraberindeki ekipler, ilçede dün etkili olan yağışın ardından sebze ve meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Kırsal mahallede yaşayan üreticilerle görüşen yetkililer, çiftçileri bilgilendirerek tarım sigortasının önemini anlattı.

Kaynak: AA