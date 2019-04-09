Şanlıurfa'da dolu etkili oldu; kaya parçaları yola düştü, ekili alanlar zarar gördü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, şiddetli yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yola düştü, ulaşım aksadı. Dolu nedeniyle ekili tarlalarla birçok iş yeri zarar gördü.

Kent merkezi ve ilçelerdeki sağanak yağışın ardından Birecik'te dolu etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı nedeniyle birçok iş yerinde hasar oluştu. Yağış nedeniyle caddeler sular altında kalırken, Fırat Nehri kenarındaki dağdan kopan kayalar yola düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yolda ulaşım güçlükle sağlandı. Birecik Belediyesi ekipleri iş makineleriyle kaya parçalarını yoldan kaldırdı. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı bazı kırsal mahalledeki ekili alanlar da zarar gördü.

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ŞANLIURFA, (DHA)-

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA